2019-04-12T16:29:09+03:00
Спорт

В Краснодаре начался российский чемпионат войск нацгвардии по дзюдо

Турнир стартовал 12 апреля во дворце спорта «Олимп»
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба Росгвардии краяФОТО: пресс-служба Росгвардии края
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Около 100 лучших дзюдоистов Росгвардии оспаривают лидерство в семи весовых категориях. В турнире участвуют более десяти мастеров спорта международного класса. Например, в весовой категории до 100 кг выступает рядовой Мираб Маргиев, серебряный призер Международного турнира «Большой шлем» по дзюдо.

- Уже завтра лучшие дзюдоисты Росгвардии встретятся с кубанскими мастерами единоборства в поединках за Кубок директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и главы администрации Краснодарского края, - сообщает пресс-служба Росгвардии края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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