В Краснодаре начался российский чемпионат войск нацгвардии по дзюдо
Турнир стартовал 12 апреля во дворце спорта «Олимп»
ФОТО: пресс-служба Росгвардии края
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Около 100 лучших дзюдоистов Росгвардии оспаривают лидерство в семи весовых категориях. В турнире участвуют более десяти мастеров спорта международного класса. Например, в весовой категории до 100 кг выступает рядовой Мираб Маргиев, серебряный призер Международного турнира «Большой шлем» по дзюдо.
- Уже завтра лучшие дзюдоисты Росгвардии встретятся с кубанскими мастерами единоборства в поединках за Кубок директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и главы администрации Краснодарского края, - сообщает пресс-служба Росгвардии края.
ИСТОЧНИК KP.RU