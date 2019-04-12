2019-04-12T17:09:23+03:00
Общество

В краснодарском микрорайоне Гидростроителей решат проблему с уличным освещением

Фонари появятся возле нескольких новых домов
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре прошла встреча мэра Евгения Первышова и жителей микрорайона Гидростроителей. Горожане жаловались на отсутствие уличного освещения возле домов по ул. Автолюбителей, Артезианской, им. Снесарёва.

- Чтобы решить данную проблему, на ближайшем заседании городской думы планируют внести изменения в бюджет муниципалитета, чтобы выделить необходимое финансирование. Таким образом, все работы по установке и запуску сетей уличного освещения в микрорайоне удастся провести в нынешнем году, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации столицы Кубани.

Стоит добавить, что, с учетом проектирования и строительно-монтажных работ, на это потребуется порядка 14,5 млн рублей. Необходимые средства направят в департамент городского хозяйства и ТЭК.

Напомним, глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что мэрия намеревается забрать в муниципальную собственность недострой, расположенный на проспекте им. Писателя Знаменского, 3. Также он отметил, что власти уже обратились в суд с соответствующим исковым заявлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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