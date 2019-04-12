2019-04-12T17:40:32+03:00
Общество

В Краснодарском микрорайоне Гидростроителей построят два новых детских сада

Дошкольные учреждения откроются в 2020 году
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В краснодарском микрорайоне Гидростроителей в 2020 году откроются два новых детских сада.

- Новое дошкольное учреждение на 240 мест по ул. им. Валерия Гассия распахнет свои двери 1 сентября будущего года. Еще одно откроют после ремонта в здании по ул. Гидростроителей, 41, где в данный момент располагается школа искусств, которая переедет в новое помещение, рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, в 2019 году в микрорайоне начнется строительство школы на 1550 мест. В 2020-м стартует возведение нового корпуса школы № 46. Также в планах на 2020-2021 годы строительства еще двух детских садов по ул. Автолюбителей.

Помимо этого, в нынешнем году отремонтируют ул. им. Невкипелого на участке от ул. Автолюбителей до ул. им. Снесарёва. Здесь заменят покрытие проезжей части, построят новые тротуары, установят светофор. Также отремонтируют обочины по ул. Автолюбителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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