2019-04-12T18:17:24+03:00
Общество

В Краснодаре пройдут масштабные учения

В городе будут тренироваться специалисты оперативных служб
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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16, 17 и 18 апреля в Краснодаре пройдут масштабные учения по ликвидации ЧС. Руководство городской администрации совместно со специалистами аварийно-восстановительных бригад, работниками МКУ «Служба спасения» и ресурсоснабжающих организаций краевого центра отработают действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Помимо оценки взаимодействия между различными структурами, пройдут и практические мероприятия. Участники учений отработают алгоритм действий при проведении эвакуации и аварийно-спасательных работ. Жителей и гостей Краснодара просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и сохранять спокойствие, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Стало известно, что специалисты, в частности, будут ликвидировать условное подтопление в районе ул. Московской, Гомельской и Ангарской. Также отработают действия при тушении условного пожара в районе ст. Старокорсунской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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