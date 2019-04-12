2019-04-12T18:55:06+03:00
Общество

В Краснодаре прошел благотворительный вечер

На мероприятии собрали 7,5 млн рублей для тяжелобольных детей
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Фонд «Край добра» провел в Краснодаре благотворительный вечер. Гости мероприятия могли приобрести картины детей, молодых и известных кубанских художников. На аукцион выставили 60 работ.

- В ходе благотворительного вечера удалось собрать 7,5 млн рублей. Средства адресно направят подопечным «Края добра», нуждающимся в дорогостоящем лечении, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» представители фонда.

Стоит добавить, что в минувшем году благодаря благотворительному фонду «Край добра» на помощь 190 тяжелобольным детям направили более 47 млн рублей. С начала 2019 года материальную поддержку получили почти 100 юных кубанцев.

Напомним, Бизнесмен на свои деньги сделал тротуар в родной станице под Анапой. Игорь Огурцов выделил деньги из дохода своего курортного бизнеса, закупил строительные материалы, нанял подрядчиков и сделал для станичников доброе дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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