В Краснодаре прошел благотворительный вечер
Фонд «Край добра» провел в Краснодаре благотворительный вечер. Гости мероприятия могли приобрести картины детей, молодых и известных кубанских художников. На аукцион выставили 60 работ.
- В ходе благотворительного вечера удалось собрать 7,5 млн рублей. Средства адресно направят подопечным «Края добра», нуждающимся в дорогостоящем лечении, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» представители фонда.
Стоит добавить, что в минувшем году благодаря благотворительному фонду «Край добра» на помощь 190 тяжелобольным детям направили более 47 млн рублей. С начала 2019 года материальную поддержку получили почти 100 юных кубанцев.
Напомним, Бизнесмен на свои деньги сделал тротуар в родной станице под Анапой. Игорь Огурцов выделил деньги из дохода своего курортного бизнеса, закупил строительные материалы, нанял подрядчиков и сделал для станичников доброе дело.
ИСТОЧНИК KP.RU