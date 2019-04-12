Звание «Город воинской доблести» присвоят двум кубанским городам

СЕГОДНЯ 19:48 2019-04-12T19:48:47+03:00

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Первыми городами на Кубани, которые получат почетный статус «Город воинской доблести» станут Крымск и Темрюк. Сейчас документы с подписями местных жителей находятся на рассмотрении в Законодательном собрании края.

- Только в боях за «Сопку героев» пали свыше 16-ти тыс. советских солдат и офицеров. Также в небе над Кубанью в мае 1943 года произошло одно из крупнейших воздушных сражений войны – в небе вели бои сразу 900 самолетов, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в следующем году в ЗСК направят документы на присвоение звания «Станицы воинской доблести» станице Кущевской.

Напомним, в 2018 году депутаты кубанского парламента приняли решение о присвоении населенным пунктам почетных званий – «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU