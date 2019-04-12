2019-04-12T19:48:47+03:00
Общество

Звание «Город воинской доблести» присвоят двум кубанским городам

Такой чести удостоились Крымск и Темрюк
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Первыми городами на Кубани, которые получат почетный статус «Город воинской доблести» станут Крымск и Темрюк. Сейчас документы с подписями местных жителей находятся на рассмотрении в Законодательном собрании края.

- Только в боях за «Сопку героев» пали свыше 16-ти тыс. советских солдат и офицеров. Также в небе над Кубанью в мае 1943 года произошло одно из крупнейших воздушных сражений войны – в небе вели бои сразу 900 самолетов, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в следующем году в ЗСК направят документы на присвоение звания «Станицы воинской доблести» станице Кущевской.

Напомним, в 2018 году депутаты кубанского парламента приняли решение о присвоении населенным пунктам почетных званий – «Город воинской доблести», «Станица воинской доблести», «Рубеж воинской доблести».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре прошел благотворительный вечер
В Краснодаре пройдут масштабные учения
В Краснодарском микрорайоне Гидростроителей построят два новых детских сада
В краснодарском микрорайоне Гидростроителей решат проблему с уличным освещением
В Краснодаре начался российский чемпионат войск нацгвардии по дзюдо
Появилось видео с места падения самолета СП-30 в Отрадненском районе
ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает о важности своевременной замены индивидуальных приборов учета
Краснодарских автомобилистов ждет неприятный сюрприз
AVA Group приняла участие в работе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи
«БКС Брокер» рекомендует экономить на покупке валюты перед праздниками
В Краснодаре возбудили уголовное дело против полицейских, которые избили инвалида
В Краснодаре поймали закладчика со 100 граммами героина
На Кубани станут выращивать киноа
В Анапе фермерская ярмарка переедет с Восточного рынка
В Краснодаре 13 апреля пройдет субботник
ВТБ упростил оформление онлайн-вкладов
В сочинском нацпарке высадили 100 краснокнижных саженцев граната