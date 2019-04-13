Очистила карму и карманы: На Кубани гадалка «развела» клиента на 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-13T10:23:18+03:00

Чтобы убедить мужчину в порче, гадалка попросила куриное яйцо и полотенце

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В Красноармейском районе поймали мошенницу, объявления которой можно было встретить на каждом столбе. Гадалка предлагала традиционные услуги: снять порчу, приворожить. На ее крючок попался местный житель.

По словам мужчины, во дворе многоэтажки к нему подошла незнакомка и убедила, что нам нем «порча».

- Уж слишком ты худощав, - отметила женщина, подозрительно осматривая свою жертву, а после предложила свои услуги.

Для того, чтобы очистить карму и карманы клиента, ей понадобилось куриное яйцо и полотенце. Мужчина, словно, под гипнозом завел мошенницу в свой дом. Дал ей все необходимое для ритуала.

Колдунья покрутила яйцо в полотенце и, раздавив его, незаметно подбросила туда нитку, которая символизировала «червя». Это означало, что есть «негативное магическое воздействие».

После этого гадалка сказала закопать «червя» ночью на кладбище. На погост мужчина идти не захотел. Чтобы женщина самостоятельно завершила ритуал, отдал ей 80 тысяч рублей. И лишь спустя время, опомнившись, обратился в полицию.

- Полиция смогла установить личность и местонахождение подозреваемой, - сообщают в краевом главке. - Ее задержали и доставили в отдел правоохранительных органов.

Женщине грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас она заключена под стражу.

- К гадалкам и магам обращается определенная категория людей. Это люди, верящие в волшебную палочку, в силу своей инфантильности и психологической незрелости, - объясняет психолог, психотерапевт Дмитрий Басов. - Маги и гадалки, как правило, обещают то, чего человек хочет услышать. Убеждают, что все можно получить в готовом виде - без работы над собой и отношениями, стоит лишь заплатить им.

ИСТОЧНИК KP.RU