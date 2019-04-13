2019-04-13T09:20:53+03:00
Общество

В Краснодарском крае к 1 июля закончится первая «волна» обязательной классификации отелей

Всего в регионе около 400 гостиниц
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Альберт ДЗЕНЬФото: Альберт ДЗЕНЬ
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На Кубани первый этап обязательной классификации отелей завершат к 1 июля. Согласно федеральному закону, с 2019 года присвоение категории гостиницам становится обязательным. За предоставление услуг без соответствующего свидетельства будут следовать предупреждения и даже штрафы.

Несмотря на то, что в нескольких регионах России есть риск не соблюдения сроков проведения процедуры, Кубани в их числе нет.

- На территории Краснодарского края все средства размещения будут проклассифицированы в соответствии со сроками, никаких проблем мы не прогнозируем, – сказал замглавы Кубани Василий Швец.

На сегодняшний день в регионе работают порядка 400 отелей, в которых около 50 номеров. Именно такие объекты попадают в первую «волну» обязательной классификации. Гостиницы должны пройти процедуру до 1 июля 2019 года. Для остальных гостиниц определены более поздние сроки.

- Январь 2020 года - для тех, где количество номеров не более 20, и январь 2021 года для всех остальных, - добавляют в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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