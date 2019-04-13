В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» с московским «Динамо»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-13T17:50:53+03:00

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14 апреля жители города смогут совместить приятное с полезным. У болельщиков есть возможность не только прогуляться вместе с друзьями или семьей, но и насладиться зрелищным матчем. В амфитеатре парка «Краснодар» покажут прямую трансляцию встречи «быков» с московским «Динамо».

- Матч начнется в 14:00, - сообщается в официальном аккаунте парка в Instagram. - Приходите болеть за любимую команду!

Вход для всех бесплатный.

Правда, синоптики обещают прохладную погоду, так что обязательно захватите пледы, чтобы не замерзнуть.

Напомним, по итогам 23-х туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице - 41 очко. А вот «Динамо» расположился на 13-й строчке - у них 24 балла.

Кстати, ранее две матери устроили безобразную драку в парке. Их дети не поделили новую площадку для игры.

ИСТОЧНИК KP.RU