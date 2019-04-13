В парке «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» с московским «Динамо»
14 апреля жители города смогут совместить приятное с полезным. У болельщиков есть возможность не только прогуляться вместе с друзьями или семьей, но и насладиться зрелищным матчем. В амфитеатре парка «Краснодар» покажут прямую трансляцию встречи «быков» с московским «Динамо».
- Матч начнется в 14:00, - сообщается в официальном аккаунте парка в Instagram. - Приходите болеть за любимую команду!
Вход для всех бесплатный.
Правда, синоптики обещают прохладную погоду, так что обязательно захватите пледы, чтобы не замерзнуть.
Напомним, по итогам 23-х туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице - 41 очко. А вот «Динамо» расположился на 13-й строчке - у них 24 балла.
Кстати, ранее две матери устроили безобразную драку в парке. Их дети не поделили новую площадку для игры.
ИСТОЧНИК KP.RU