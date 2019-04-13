2019-04-13T20:40:17+03:00
Звезды

Краснодарцев познакомят с городскими тайнами и легендами

Экскурсия пройдет 27 апреля
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Гостей и жителей кубанской столицы приглашают на новую экскурсию с интригующим названием - «Необъяснимый Краснодар».

- Наш город был свидетелем многих невероятных событий, которые сохранились в небылицах и байках, передающихся, что называется, «из уст в уста», от поколения к поколению, - рассказала директор туристско-информационного центра Марина Шарапова. - Сегодня сложно определить, а иногда и невозможно, какие из них являются правдой, а какие - вымыслом.

О легендах нашего города вы и узнаете во время экскурсии. Она пройдет в субботу, 27 апреля, в 12:00 от кинотеатра «Аврора».

- Гид расскажет о загадочном предназначении «Моста поцелуев», поведает о тайных ходах и романтических легендах сквера имени Жукова, о мистических историях, связанных с Шуховской башней, о призраках Городского Сада, - объяснили в администрации Краснодара.

Экскурсия продлится 3 часа. Записаться можно по телефону 8 (861) 218-97-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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