44 пострадавших: В Адыгее проснулись клещи

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-13T12:31:26+03:00

Перед началом сезона городские сады и парки обязательно проходят обработку от паразитов

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С приходом теплых деньков в Адыгее начался сезон активности клещей. Пока членистоногие напоминают о себе нечасто. Но уже к середине апреля к медикам обратились 44 человека, из них 20 детей. И чем теплее на улице, тем выше будет вероятность укуса и заражения опасными инфекционными заболеваниями.

- На данный момент исследовано 74 клеща, которые были сняты с пострадавших, - сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. - Пока возбудителей инфекций не выявлено.

ВАЖНО!

Если вы собираетесь на прогулку по парку или лесу, лучше стараться покрывать открытые участки тела.

- Во время прогулок нужно носить максимально закрытую одежду и использовать средства, отпугивающие насекомых. После прогулки нужно сразу же осмотреть себя на предмет присосавшихся клещей, - советуют специалисты.

Если вас укусил клещ, лучше не снимать его самостоятельно – так выше риск заражения. Помогут вытащить членистоногое в любом травмпункте.

ИСТОЧНИК KP.RU