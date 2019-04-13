44 пострадавших: В Адыгее проснулись клещи
С приходом теплых деньков в Адыгее начался сезон активности клещей. Пока членистоногие напоминают о себе нечасто. Но уже к середине апреля к медикам обратились 44 человека, из них 20 детей. И чем теплее на улице, тем выше будет вероятность укуса и заражения опасными инфекционными заболеваниями.
- На данный момент исследовано 74 клеща, которые были сняты с пострадавших, - сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. - Пока возбудителей инфекций не выявлено.
ВАЖНО!
Если вы собираетесь на прогулку по парку или лесу, лучше стараться покрывать открытые участки тела.
- Во время прогулок нужно носить максимально закрытую одежду и использовать средства, отпугивающие насекомых. После прогулки нужно сразу же осмотреть себя на предмет присосавшихся клещей, - советуют специалисты.
Если вас укусил клещ, лучше не снимать его самостоятельно – так выше риск заражения. Помогут вытащить членистоногое в любом травмпункте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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