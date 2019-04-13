Грибок на стенах и треснутая посуда: В Новороссийске прокуратура нашла нарушения в детсадах
В городе-герое прокуратура наведалась в детские сады с проверкой и нашли нарушения. Пищеблоки многих учреждений были в неудовлетворительном санитарном состоянии. Так, например, на стенах складов, где хранятся продукты, был грибок, использовалась посуда со сколами и трещинами, нарушались условия и сроки хранения продуктов.
Более того, сотрудники надзорного ведомства обратили внимание, что 13 специалистов работают в учреждениях без сведений о прохождении медосмотра и наличия прививок.
- Все они отстранены от выполнения своих обязанностей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Новвороссийска.
После проведения проверки прокуратурой были внесены представления в адрес главы администрации города и руководителей 23 детских садов. Теперь прокуратура требует привлечь виновных к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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