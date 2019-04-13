2019-04-13T18:29:33+03:00
Общество

Грибок на стенах и треснутая посуда: В Новороссийске прокуратура нашла нарушения в детсадах

А воспитатели работали с малышами без сведений о прививках
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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В городе-герое прокуратура наведалась в детские сады с проверкой и нашли нарушения. Пищеблоки многих учреждений были в неудовлетворительном санитарном состоянии. Так, например, на стенах складов, где хранятся продукты, был грибок, использовалась посуда со сколами и трещинами, нарушались условия и сроки хранения продуктов.

Более того, сотрудники надзорного ведомства обратили внимание, что 13 специалистов работают в учреждениях без сведений о прохождении медосмотра и наличия прививок.

- Все они отстранены от выполнения своих обязанностей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Новвороссийска.

После проведения проверки прокуратурой были внесены представления в адрес главы администрации города и руководителей 23 детских садов. Теперь прокуратура требует привлечь виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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