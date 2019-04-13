2019-04-13T08:33:04+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае на 13-14 апреля: ожидаются дожди с грозой и сильный ветер

Погода в Краснодарском крае на 13-14 апреля не порадует жителей региона
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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Никаких неожиданных сюрпризов апрель для жителей Краснодарского края не подготовил. Как и обещали синоптики, дожди и ветер идут бок о бок со вторым весенним месяцем. К счастью, ненастная погода - явление временное, подпортит лишь выходные.

13 и 14 апреля на Кубани ожидается дождь, возможны грозы.

- Ветер восточных направлений с переходом на южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, - сообщает краевой гидрометцентр.

Температура ночью 5-9 градусов тепла, местами в юго-восточных предгорьях - 3-7 градусов. Днем 13 апреля воздух прогреется до 16-20 градусов, 14 апреля потеплеет до 21-23 градусов.

На побережье Черного моря местами будут идти кратковременные дожди с грозой. Ветер южный местами - 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 13 градусов, днем поднимется отметка до 18 градусов, по югу побережья до 22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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