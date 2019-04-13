ДТП с «Газелью» в Армавире: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-13T11:31:05+03:00

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Авария произошла рано утром в субботу, 13 апреля. В дежурную часть полиции позвонили очевидцы и сообщили, что около 05:40 на пересечении улиц Дзержинского и Кропоткина столкнулись два автомобиля.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- По предварительным данным, 35-летняя жительница Успенского района за рулем Chevrolet Aveo врезалась в «Газель», которой управлял 34-летний армавирец, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке. - Установлено, что в «Газели» находился только водитель.

Причины аварии сейчас выясняются. Автоинспекторы устанавливают, кто из водителей не уступил дорогу.

В результате аварии травмы получили четыре человека: это водитель Chevrolet и три его пассажира. Детей в момент ДТП в машине не было. Водитель «Газели» отделался испугом.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Обстоятельства случившегося выясняются, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Стоит сказать, ранее в Госавтоинспекции посчитали количество жертв на российских дорогах. Впервые лидером этого антирейтинга среди регионов стала Кубань. За 2018 год на дорогах края погибли 1053 человека, тяжелые травмы и последствия для здоровья получили 8406 человек.

Главная причина смертельной статистики, считают эксперты, - отсутствие привычки соблюдать закон. Поэтому правила дорожного движения у нас в стране продолжают писаться кровью.

ИСТОЧНИК KP.RU