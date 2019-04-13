Спортсмены южного округа Росгвардии победили во всероссийском чемпионате войск нацгвардии по дзюдо

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-13T11:55:07+03:00

Первое место они завоевывают уже второй год подряд

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В Краснодаре во дворце спорта «Олимп» состоялся чемпионат войск национальной гвардии России по дзюдо. Около 100 лучших спортсменов Росгвардии боролись за победу в семи весовых категориях.

- Это спортсмены-военнослужащие и сотрудники Росгвардии из 13 сборных команд, представляющих восемь округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также высшие военные образовательные учреждения и отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В первой подгруппе среди сборных команд округов первое место второй год подряд завоевали спортсмены – дзюдоисты Южного округа Росгвардии, на втором месте – команда Центрального округа, на третьем – спортсмены Уральского округа.

Кроме того, прапорщик Егор Мгдсян, дзюдоист из сборной Южного округа Росгвардии, завоевал первое место в весовой категории 73 килограмма. К слову, за мастерски проведенный прием он получил высшую оценку – иппон. Это означает, что его победа была чистой.

Исмаил Мисиров, ставший чемпионом соревнований в весовой категории до 66 килограммов, получил еще и кубок за лучшую технику.

- В субботу, 13 апреля, команда Южного округа Росгвардии встретится с кубанскими мастерами дзюдо в поединках за Кубок директора Федеральной службы войск национальной гвардии России и главы администрации региона, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU