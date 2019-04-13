2019-04-13T12:02:20+03:00
Происшествия

В Крымске 16-летний юноша надышался газом и умер

Назначена судебно-медицинская экспертиза
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Лия МУРАДЬЯНФото: Лия МУРАДЬЯН
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Трагедия произошла на улице Крымской. Два 16-летних парня - студенты одного из учебных заведений города - жили в съемной квартире.

По предварительным данным, вечером подростки купили в магазине баллон сжиженного газа, который обычно используется для портативных бытовых приборов. Они принесли его домой и стали вдыхать пары.

Один из парней вышел из комнаты, но услышал, что его приятель стал задыхаться и вернулся в комнату.

- Подросток начал оказывать первую помощь своего другу, вызвал скорую, но медики спасти парня не успели, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Следователь обнаружил и изъял три использованных газовых баллона.

Специалисты осмотрели тело подростка, внешних насильственных травм не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Жизни второго юноши ничего не угрожает, от госпитализации он отказался. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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