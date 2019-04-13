В горах Сочи раньше срока закроют трассы для катания

СЕГОДНЯ 19:47 2019-04-13T19:47:03+03:00

С 14 апреля прокатиться нельзя будет по склонам «Лаура» и «Альпика»

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На Красной Поляне трассы на склонах «Лаура» и «Альпика» закроют раньше срока.

До этого сообщалось, что прокатиться на склоне «Лаура» нельзя будет с 15 апреля, а склон «Альпика» будет открыт до начала мая. Однако специалисты оценили нынешнюю погоду и решили, что официальное закрытие горнолыжного сезона произойдет 14 апреля.

- Мы не исключаем вероятность, что в мае трассы склона «Альпика» откроются на несколько дней для катания. При условии, что погодные условия будут отвечать нормативам качества трасс, - сообщается в официальном сообщении курорта.

А тем временем, сезон катания на «Роза Хутор» продлится до 5 мая. Благодаря обильным снегопадам, прошедшим в Красной Поляне в течение марта, на трассах сформировался достаточный снежный покров.

Летний сезон на курорте по плану стартует 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU