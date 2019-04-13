9 мая в 12 городах Кубани пройдет торжественный марш войск

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-13T14:45:18+03:00

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До 9 Мая осталось чуть меньше месяца. Власти продолжают подготовку к 74-ой годовщине Победы. Известно, что в 2019 году войска пройдут торжественным маршем в Туапсе, Анапе, Армавире, Ейске, Крымске, Тихорецке, Горячем Ключе, Кореновске, Курганинске, Гулькевичи, Славянске-на-Кубани и Краснодаре. В городе-герое Новороссийске состоится военный парад.

Что касается кубанской столицы, то на площади пройдут войска Краснодарского территориального гарнизона с привлечением вооружения и 23 единиц военной техники, 40 парадных расчетов.

- Традиционно накануне 9 мая улицы украшают баннеры с изображением участников войны, на стенды вывешиваются их фотографии, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Но уже буквально через неделю их заменяют рекламные вывески.

Глава региона предложил сделать доску почета, где фотографии ветеранов будут размещены постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU