2019-04-13T15:43:58+03:00
Происшествия

В Краснодаре кинологи и саперы проверили школу №35

Подозрительных предметов обнаружено не было
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Краснодарская школа №35Краснодарская школа №35
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Инцидент произошел утром в субботу, 13 апреля, в краснодарской школе №35 на улице Горького. Около 10:00 в полицию города поступило сообщение о возможном нахождении на территории учебного заведения подозрительного предмета.

Как сообщают «КП» - Кубань» ученики школы, перед шестым уроком их попросили покинуть здание, последующие занятия отменили. Правда, причины не сообщили.

Спустя несколько минут после объявления к школе подъехали правоохранители и саперы. Кинологи и оперативные службы начали проверять территорию. Но никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Стоит сказать, что в школу №35 полицейские наведываются уже не первый раз. В октябре 2018 года один из учащихся распылил баллончик с перцовым газом. На улицу вывели порядка 800 человек. 18 ученикам потребовалась помощь медиков.

Позже стало известно, что 15-летний подросток, который распылил перцовый газ в здании школы, отправился в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей на 30 суток по решению суда. Девятиклассник уже состоял на профилактическом учете в полиции, но не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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