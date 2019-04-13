В Новороссийске телефонные мошенники вымогали у пенсионерки 120 тысяч рублей за свободу сына
Ни рубля не получили от разумной пенсионерки мошенники в Новороссийске. А все потому, что женщина ранее читала о их уловках и потому забила тревогу, когда неизвестный позвонил ей по телефону.
Он представился сотрудником ДПС и сообщил, что в автомобиле ее сына обнаружен пакет с наркотиками. Далее незнакомец передал трубку женщине, которая представилась следователем.
Фото: кадр из оперативной съемки.
- Она потребовала перечислить на банковский счет 120 тысяч рублей якобы, чтобы увести родственника пенсионерки от уголовной ответственности, - объясняют в краевом главке.
Пенсионерка сказала, что такой большой суммы у нее нет, но готова перевести половину - 60 тысяч рублей. Однако позже пожилая женщина поняла, что разговаривает с мошенниками. Тогда пенсионерка положила трубку и позвонила в полицию.
- Вскоре удалось установить личности предполагаемых злоумышленников и их местонахождение. Правоохранители задержали двоих новороссийцев по месту их жительства, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - При осмотре дома сотрудники полиции обнаружили мобильники и сим-карты различных операторов связи.
На мужчин возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до пяти лет тюрьмы.
В Новороссийске мошенники вымогали у пенсионерки 120 тысяч рублей за свободу сына Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю..
ИСТОЧНИК KP.RU