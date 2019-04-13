2019-04-13T17:20:38+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» имеет все шансы завершить сезон на втором месте Российской Премьер-лиги

В активе «быков» сейчас 41 очко
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: fckrasnodar.ruФото: fckrasnodar.ru
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В субботу, 13 апреля в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА на домашней арене проиграл «Оренбургу». Итог матча - 3:2. В составе победителей отличились Адесойе Ойеволе, Алексей Сутормин, а также Джордже Деспотович, у армейцев - Иван Обляков, а также Абель Эрнандес.

Такой исход встречи оставляет армейцев на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги с 40 очками. «Быки» сейчас занимают вторую строчку - в их активе 41 балл. Таким образом, «Краснодар» может завершить нынешний сезон на втором месте чемпионата.

Напомним, уже завтра, 14 апреля, в парке «Краснодар» покажут трансляцию матча «быков» с московским «Динамо». Вход для всех бесплатный. Правда, синоптики обещают прохладную погоду, так что обязательно захватите пледы, чтобы не замерзнуть.

Кстати, ранее две матери устроили безобразную драку в парке. Их дети не поделили новую площадку для игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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