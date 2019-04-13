Спортсмены южного округа Росгвардии победили сборную Краснодарского края

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-13T18:55:50+03:00

За право обладать почетным трофеем пришлось сразиться с сильнейшими дзюдоистами Кубани

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Спортсмены из Южного округа Росгвардии, накануне победившие в командном зачете III чемпионата ведомства по дзюдо, завоевали еще одну награду. В их руках - Кубок директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и губернатора Краснодарского края. За право обладать почетным трофеем росгвардейцы сразились с сильнейшими дзюдоистами Кубани. И оказались сильнее.

- Три года назад были созданы войска национальной гвардии Российской Федерации, и одновременно родилась красивая традиция проводить турнир, - сказал заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Захаркин.

Темп турниру задали показательные выступления офицеров СОБР и бойцов армавирского отряда специального назначения «Вятич».

- При поддержке зрителей дзюдоисты Южного округа Росгвардии одержали победу со счетом 3:2, - сказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU