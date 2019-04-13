2019-04-13T19:04:40+03:00
Общество

В Чистяковской роще Краснодара появилась новая воркаут-площадка

Она открыта для всех желающих
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В парке Чистяковская роща открылась вторая в городе профессиональная воркаут-площадка со специальным оборудованием и покрытием. Появилась она на месте старой спортплощадки, которая была создана несколько десятков лет назад и уже пришла в упадок.

Нынешний комплекс площадью 320 квадратных метров состоит из 20 элементов: турники, брусья, шведская стенка и лавочки для отжиманий. Она имеет специальное травмобезопасное покрытие.

Специалисты Краснодарской краевой федерации воркаута активно участвовали в создании этого комплекса, сделали чертежи и помогли с подбором спортоборудования.

- Самое главное, чтобы они были максимально безопасными, закрепить за ними специалистов, может, даже из самих спортсменов. Чтобы те, кто приходит сюда заниматься, могли получить рекомендации, были под присмотром, площадка содержалась в порядке, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Воркаут-площадка открыта для всех желающих. По выходным дням тренеры федерации будут проводить здесь бесплатные тренировки. Открытые зарядки для всех желающих проходят здесь по субботам в 09:00. Воркаут-тренировки во вторник и четверг в 19:00. В субботу - в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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