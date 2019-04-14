Дождь не помешал байкерам Краснодара открыть мотосезон-2019
Сотни мотоциклистов проехали по центральным улицам города
Открытие мотосезона-2019 в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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13 апреля в Краснодаре состоялось официальное открытие мотосезона. Несмотря на пасмурное небо и срывающийся дождь, сотни любителей двухколесной техники выехали на улицы.
От улицы Мачуги мотоколонна проехала по центральным магистралям города и отправилась на улицу Вишняковой, где на открытой концертной площадке завершилась официальная часть открытия сезона.
О том, как проходил мотопробег, смотрите в фоторепортаже корреспондента «Комсомольской правды».
ИСТОЧНИК KP.RU
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