2019-04-14T08:53:53+03:00
Общество

Дождь не помешал байкерам Краснодара открыть мотосезон-2019

Сотни мотоциклистов проехали по центральным улицам города
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Открытие мотосезона-2019 в КраснодареОткрытие мотосезона-2019 в КраснодареФото: Кирилл ВЕРШИНИН
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13 апреля в Краснодаре состоялось официальное открытие мотосезона. Несмотря на пасмурное небо и срывающийся дождь, сотни любителей двухколесной техники выехали на улицы.

От улицы Мачуги мотоколонна проехала по центральным магистралям города и отправилась на улицу Вишняковой, где на открытой концертной площадке завершилась официальная часть открытия сезона.

О том, как проходил мотопробег, смотрите в фоторепортаже корреспондента «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU

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