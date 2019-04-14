Дождь не помешал байкерам Краснодара открыть мотосезон-2019

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-14T08:53:53+03:00

Изменить размер текста: A A

13 апреля в Краснодаре состоялось официальное открытие мотосезона. Несмотря на пасмурное небо и срывающийся дождь, сотни любителей двухколесной техники выехали на улицы.

От улицы Мачуги мотоколонна проехала по центральным магистралям города и отправилась на улицу Вишняковой, где на открытой концертной площадке завершилась официальная часть открытия сезона.

О том, как проходил мотопробег, смотрите в фоторепортаже корреспондента «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU