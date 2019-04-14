В Геленджике высадили 200 кустов сирени в память о Великой Победе
В Геленджике в парке 70-летия Победы высадили 200 кустов сирени. Несмотря на дождь, в акции участвовали как местные жители, так и гости курорта – чиновники, общественники, молодежь.
- К участию в посадке живого символа победы также присоединилась делегация из города-побратима Хильдесхайм, которая в эти дни гостит в нашем городе, - сообщают в пресс-службе администрации курорта.
В парке высадили пять сортов сирени - «День Победы», «Русь», «Маршал Бирюзов», «Вечерняя Москва» и сорт «Вечерний звон».
После этого у мемориального комплекса прошел митинг памяти, во время которого участники вспомнили, тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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