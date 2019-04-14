2019-04-14T12:35:25+03:00
Спорт

В Краснодаре состоялся самый масштабный забег Юга России

На старт вышли более пяти тысяч человек
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Краснодарцы пробежали 5000 метров Фото: krd.ruКраснодарцы пробежали 5000 метров Фото: krd.ru
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Краснодар продолжает приближаться к званию самого бегущего города России. 14 апреля в столице Кубани состоялся 15-й забег на дистанции 5000 метров. На старт вышли более 5000 любителей спорта.

Самый юный участник забега прошел дистанцию в коляске, ведь ему всего восемь месяцев, а самый старший отметил свое 82-летие.

Маршрут пролегал по улице Красной от Театральной площади до фонтана у здания Законодательного Собрания края и обратно. По результатам награждали победителей и призеров в пяти возрастных категориях среди мужчин и женщин. Каждый добежавший до финиша получил уникальную медаль забега.

Дистанцию преодолел и глава города вместе с сотрудниками администрации. Результат Евгения Первышова – 27 минут и 8 секунд.

- Для себя отметил, что нахожусь в том же временном интервале преодоления дистанции, и что сохранил спортивную форму для забегов. Всех участников поздравляю с этим спортивным праздником и отличным результатом: и индивидуальным, и нашим общим — всех горожан, кто принял участие в забеге, — сказал Евгений Первышов.

С начала года в столице Кубани уже прошли Новогодний легкоатлетический забег, февральский легкоатлетический марафон, а также Первый женский забег. В мае стартует уже второй турнир «ЗаБег». На дистанции 2, 5, 10 и 21,1 км горожане выйдут 19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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