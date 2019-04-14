2019-04-14T14:59:52+03:00
Спорт

Кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

В весе до 63 кг нет равных Степану Мараняну
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Степан Маранян действующий чемпион мира и ЕвропыСтепан Маранян действующий чемпион мира и Европы
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В Румынии проходит чемпионат Европы по греко-римской борьбе. Представитель Краснодарского края Степан Маранян завоевал золотую медаль в весовой категории до 63 кг.

- На предварительном этапе атлет досрочно победил представителей Польши и Литвы. В полуфинале со счетом 11:3 одержал победу над грузином Леваном Кавджарадзе. В финале кубанскому борцу противостоял опытный норвежец, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Стиг-Андрэ Берг, - сообщают в министерстве спорта Краснодарского края.

Степан Маранян пополнил коллекцию наград, среди которых золото и бронза чемпионатов мира, а также победа на международном турнире в Болгарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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