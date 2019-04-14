2019-04-14T13:11:32+03:00
Общество

Алексея Кадочникова похоронят на кладбище хутора Ленина 16 апреля

Создатель уникальной системы рукопашного боя ушел из жизни на 84-м году жизни
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Алексей Кадочников Фото: krd.ruАлексей Кадочников Фото: krd.ru
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Администрация Краснодара окажет помощь семье почетного гражданина краевого центра Алексея Кадочникова. Создатель системы рукопашного боя 13 апреля ушел из жизни на 84-м году. Глава Краснодара принес соболезнования близким наставника.

— Алексей Алексеевич — без преувеличения, легендарный человек, потрясающий наставник [...] Он внес огромный вклад в развитие системы боевых искусств, подготовку офицеров, специалистов для силовых структур. Его дело, уверен, будет жить и развиваться благодаря ученикам и последователям. Память об Алексее Кадочникове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех краснодарцев, — отметил Евгений Первышов.

Алексей Кадочников будет похоронен 16 апреля на кладбище хутор Ленина. Такое решение приняла его семья.

СПРАВКА «КП»

Алексей Кадочников родился в Одессе в 1935 году, с 1939 года жил в Краснодаре, работал в Краснодарском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск.

разработал и запатентовал уникальную систему самообороны и рукопашного боя, основанную на физике, анатомии и психологии человека, которая применяется в войсках спецназа.

Награжден «Орденом Почета», бронзовой медалью ВДНХ (за научно-исследовательские работы), медалью «За плодотворную работу по развитию массового спорта на Кубани», благодарностью «За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству» от Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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