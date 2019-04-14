Алексея Кадочникова похоронят на кладбище хутора Ленина 16 апреля
Администрация Краснодара окажет помощь семье почетного гражданина краевого центра Алексея Кадочникова. Создатель системы рукопашного боя 13 апреля ушел из жизни на 84-м году. Глава Краснодара принес соболезнования близким наставника.
— Алексей Алексеевич — без преувеличения, легендарный человек, потрясающий наставник [...] Он внес огромный вклад в развитие системы боевых искусств, подготовку офицеров, специалистов для силовых структур. Его дело, уверен, будет жить и развиваться благодаря ученикам и последователям. Память об Алексее Кадочникове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех краснодарцев, — отметил Евгений Первышов.
Алексей Кадочников будет похоронен 16 апреля на кладбище хутор Ленина. Такое решение приняла его семья.
СПРАВКА «КП»
Алексей Кадочников родился в Одессе в 1935 году, с 1939 года жил в Краснодаре, работал в Краснодарском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск.
разработал и запатентовал уникальную систему самообороны и рукопашного боя, основанную на физике, анатомии и психологии человека, которая применяется в войсках спецназа.
Награжден «Орденом Почета», бронзовой медалью ВДНХ (за научно-исследовательские работы), медалью «За плодотворную работу по развитию массового спорта на Кубани», благодарностью «За образцовое выполнение воинского долга и самоотверженное служение Отечеству» от Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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