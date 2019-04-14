В Краснодаре пройдет фестиваль «Опера без границ»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-14T13:18:44+03:00

Оперный фестиваль пройдет уже в четвертый раз

Артисты будут выступать в Музыкальном театре с 22 мая по 8 июня

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Краснодар готовится принять четвертый фестиваль «Опера без границ». Мероприятие пройдет в стенах Музыкального театра с 22 мая по 8 июня.

Откроет его опера «Риголетто» Джузеппе Верди режиссера Георгия Исаакяна. Главную партию исполнит солист Мариинского театра Эдем Умеров.

27 мая впервые на краснодарской сцене артисты Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» представят постановку оперы «Тоска» Джакомо Пуччини.

6 июня в программе фестиваля - комическая опера «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини режиссера камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра России Николая Панина.

Завершится фестиваль оперного искусства 8 июня гала-концертом, в котором выступят артисты Мариинского театра, волгоградского театра «Царицынская опера» и Краснодарского музыкального театра.

Зрителей также ждут мастер-классы и творческие встречи с артистами.

ИСТОЧНИК KP.RU