2019-04-14T16:14:44+03:00
Происшествия

В Туапсе из пара рецидивистов украла из магазина одежду и обувь

Найти злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Кражу раскрыли по записямКражу раскрыли по записям
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В одном из торгово-развлекательных центров Туапсе произошла кража. Двое неизвестных вынесли из павильона одежду и обувь на сумму более семи тысяч рублей.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения помог составить ориентировки на злоумышленников, которых вскоре задержали. Ими оказали ранее судимые 38-летний житель Оренбурга и 24-летняя приезжая из Челябинской области. Во время обыска полицейские смогли найти похищенное имущество и вернуть его владельцам.

- Отделом дознания ОМВД России по Туапсинскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарского края.

Подозреваемые пока находятся в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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