В Новороссийске полицейские застрелили собаку, бросившуюся на ребенка

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-14T17:16:14+03:00

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Инцидент произошел днем 14 апреля в поселке Цемдолина. Около 13:50 в полицию сообщили, что на семилетнего мальчика напала овчарка.

- Прибывший на место наряд ППС в соответствии с законом применил табельное оружие, - рассказали «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате собака была убита, а ребенка врачи «скорой помощи» доставили в больницу, где проведут обследование и назначат лечение.

Правоохранительные органы уточняют обстоятельства происшествия и выясняют, была ли собака бродячей.

ИСТОЧНИК KP.RU