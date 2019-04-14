В Новороссийске полицейские застрелили собаку, бросившуюся на ребенка
Сотрудники ППС применили табельное оружие
Собаку застрелили из табельного оружияФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Инцидент произошел днем 14 апреля в поселке Цемдолина. Около 13:50 в полицию сообщили, что на семилетнего мальчика напала овчарка.
- Прибывший на место наряд ППС в соответствии с законом применил табельное оружие, - рассказали «КП-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате собака была убита, а ребенка врачи «скорой помощи» доставили в больницу, где проведут обследование и назначат лечение.
Правоохранительные органы уточняют обстоятельства происшествия и выясняют, была ли собака бродячей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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