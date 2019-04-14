Жителей Крымского района предупреждают о возможном подъеме уровня рек

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-14T18:08:38+03:00

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15 апреля Крымский район Краснодарского края может оказаться под ударом стихии. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и подъем уровня воды в реках. Жителей просят следить за сообщениями в СМИ и готовиться к ненастью.

- Просим вас не находиться в указанный период вблизи водоемов, ограничить выход детей на улицу во время интенсивных осадков. А также принять необходимые меры для недопущения возможных подтоплений придомовых территорий, - сообщают в администрации Крымского района.

Население призывают очистить ерики для стока дождевых вод, обеспечить водоотведение со своих участков и предупредить родственников, соседей, друзей, а также по возможности не покидать жилых помещений во время разгула стихии.

ИСТОЧНИК KP.RU