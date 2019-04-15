На Кубани прошли масштабные учения танкистов и артиллерии

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-15T07:27:04+03:00

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В Краснодарском крае около 1 тысячи ракетчиков и танкистов приняли участие в учениях. Тренировки проходили на полигоне Молькино. Артиллерия 49-й общевойсковой армии Южного военного округа более 100 раз «уничтожила» бронетехнику и живую силу противника.

- Огонь велся из 152-мм гаубиц «Мста-Б» и РСЗО «Ураган». После каждого залпа отрабатывался противоогневой маневр во время смены позиции. Экипажи танков Т-72Б3 уничтожали различные цели как с замаскированных позиций с места, так и в движении с коротких остановок, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

В учениях также принимали участие разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Координаты обнаруженных целей передавались на пункт управлении артиллерией с комплексов разведки, управления и связи «Стрелец». Стрельбы вели на удалении до 6 километров.

В тренировке на полигоне Молькино приняли участие около 1 тысячи военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU