В Краснодаре открылась выставка мистических стерео-портретов

СЕГОДНЯ 07:42 2019-04-15T07:42:39+03:00

На «Страшные воспоминания» можно посмотреть до 12 июня

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В Краснодаре в музее-заповеднике имени Фелицына открылась выставка мистических стерео-портретов. В экспозиции «Страшные воспоминания» представлены 32 работы американского художника Эдварда Аллэна, изображение на которых меняется в зависимости от угла зрения.

- Автор специализируется на теме хоррора. По замыслу художника, на большей части портретов изображены члены одного семейного рода. В эту коллекцию попал и знаменитый американский писатель, автор мистических рассказов Эдгар По, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Кубани.

Художник покупает старинные портреты на различных стоках, а затем вручную, при помощи сферических микролинз, превращает их в стерео-картины.

На выставку можно посмотреть до 12 июня в музее-заповеднике имени Фелицына, который находится на Гиманзической, 67.

ИСТОЧНИК KP.RU