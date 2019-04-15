В станице Северской неизвестный водитель сбил пожилого мужчину и скрылся

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-15T08:14:09+03:00

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В станице Северской 14 апреля около 21:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщают в соцсетях, на пересечении улиц 50 лет Октября и Орджоникидзе неизвестный водитель сбил пожилого мужчину на зебре, а после скрылся с места преступления.

Фото: ЧП Краснодар

В результате аварии пешеход скончался от полученных травм.

Водителя ищут сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, он был на «Мазде».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Армавире рано утром 13 апреля произошла авария. В результате ДТП травмы получили четыре человека: это водитель Chevrolet и три его пассажира. Детей в момент ДТП в машине не было. Водитель «Газели» отделался испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU