2019-04-15T09:00:04+03:00
Общество

В Сочи к курортному сезону готовят «Змейковские водопады»

Уже начали расчистку прилегающих территорий от скопившейся за зиму листвы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: Сочинский национальный паркФото: Сочинский национальный парк
Изменить размер текста:

Сотрудники Нижне-Сочинского участкового лесничества в рамках подготовки к курортному сезону приступили к первому этапу работ по благоустройству «Змейковских водопадов».

- Уже приступили к покраске построек, установили баки для мусора, начали расчистку прилегающих территорий от скопившихся за зиму листвы и валежника, - рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

- Это только начальная стадия по приведению в порядок «3мейковских водопадов», - сказал лесничий Нижне-Сочинского участкового лесничества Владимир Мурусидзе

Напомним, в парке Чистяковская роща открылась вторая в городе профессиональная воркаут-площадка со специальным оборудованием и покрытием. Появилась она на месте старой спортплощадки, которая была создана несколько десятков лет назад и уже пришла в упадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24