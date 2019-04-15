В Сочи к курортному сезону готовят «Змейковские водопады»
Сотрудники Нижне-Сочинского участкового лесничества в рамках подготовки к курортному сезону приступили к первому этапу работ по благоустройству «Змейковских водопадов».
- Уже приступили к покраске построек, установили баки для мусора, начали расчистку прилегающих территорий от скопившихся за зиму листвы и валежника, - рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
- Это только начальная стадия по приведению в порядок «3мейковских водопадов», - сказал лесничий Нижне-Сочинского участкового лесничества Владимир Мурусидзе
Напомним, в парке Чистяковская роща открылась вторая в городе профессиональная воркаут-площадка со специальным оборудованием и покрытием. Появилась она на месте старой спортплощадки, которая была создана несколько десятков лет назад и уже пришла в упадок.
ИСТОЧНИК KP.RU