В Сочи к курортному сезону готовят «Змейковские водопады»

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-15T09:00:04+03:00

Уже начали расчистку прилегающих территорий от скопившейся за зиму листвы

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Сотрудники Нижне-Сочинского участкового лесничества в рамках подготовки к курортному сезону приступили к первому этапу работ по благоустройству «Змейковских водопадов».

- Уже приступили к покраске построек, установили баки для мусора, начали расчистку прилегающих территорий от скопившихся за зиму листвы и валежника, - рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

- Это только начальная стадия по приведению в порядок «3мейковских водопадов», - сказал лесничий Нижне-Сочинского участкового лесничества Владимир Мурусидзе

Напомним, в парке Чистяковская роща открылась вторая в городе профессиональная воркаут-площадка со специальным оборудованием и покрытием. Появилась она на месте старой спортплощадки, которая была создана несколько десятков лет назад и уже пришла в упадок.

ИСТОЧНИК KP.RU