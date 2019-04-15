В Щербиновском районе местный житель организовал наркопритон

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-15T09:33:42+03:00

Ему грозит до четырех лет тюрьмы

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В Щербиновском районе правоохранители получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей предоставляет наркозависимым лицам хозпостройку для употребления запрещенных веществ.

- При осмотре дома ранее судимого 35-летнего мужчины сотрудники полиции обнаружили самодельное приспособление для употребления наркотиков, а также полимерный пакет с растительной массой серо-зеленого цвета. Экспертиза показала, что это марихуана общей массой около 100 граммов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Хозяина жилища задержали и доставили в отдел полиции. В отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», а также частью 2 статьи 228 УК РФ.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU