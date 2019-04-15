2019-04-15T09:48:41+03:00
Происшествия

В Лабинском районе 28-летнюю женщину осудят за ложный донос

Она сообщила полицейским, что ее сожитель угрожал ей убийством и ударил ножом
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Лабинском районе 28-летнюю женщину будут судить за ложный доносВ Лабинском районе 28-летнюю женщину будут судить за ложный доносФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть Лабинского района обратилась 28-летняя жительница станицы Вознесенской. Она рассказала, что ее сожитель угрожал ей убийством и ударил ножом.

- Сотрудники правоохранительных органов проверили полученную информацию, сведения не подтвердились. Заявительницу, которую предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина призналась, что оговорила мужчину после возникшего между ними конфликта.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ей грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в Туапсе из пара рецидивистов украла из магазина одежду и обувь. Найти злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани «Тотальный диктант» написали более 1800 человек
Сочинские врачи спасли ногу 68-летнему мужчине
В Сочи задержали иностранца, который хотел незаконно вернуться в Россию
В Новороссийске осудили ювелира-мошенника
Славянском районе спасатели вытащили парня из канализационного колодца
Денежные переводы между ВТБ и банком «Возрождение» стали бесплатными
На Кубани мужчину осудили на 13 лет за убийство пенсионерки и нападение на ее подругу
В Тимашевском районе водитель иномарки наехал на пешехода
На Кубани врачи вернули молодой девушке слух
В Краснодаре откроется выставка «Естественный отбор»
В Каневском районе местного жителя осудят за незаконную рыбалку
Кубань вошла в тройку регионов по числу новых рабочих мест
В Курганинске директор предприятия не выплатил подчиненным 140 тысяч рублей
В Щербиновском районе местный житель организовал наркопритон
В Сочи к курортному сезону готовят «Змейковские водопады»
В станице Северской неизвестный водитель сбил пожилого мужчину и скрылся
В Краснодаре открылась выставка мистических стерео-портретов
На Кубани прошли масштабные учения танкистов и артиллерии
Жителей Крымского района предупреждают о возможном подъеме уровня рек
В Новороссийске полицейские застрелили собаку, бросившуюся на ребенка
В Туапсе из пара рецидивистов украла из магазина одежду и обувь
Кубанский спортсмен стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
В Краснодаре пройдет фестиваль «Опера без границ»
Алексея Кадочникова похоронят на кладбище хутора Ленина 16 апреля