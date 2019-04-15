В Лабинском районе 28-летнюю женщину осудят за ложный донос

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-15T09:48:41+03:00

В Лабинском районе 28-летнюю женщину будут судить за ложный донос Фото: Архив "КП"

Она сообщила полицейским, что ее сожитель угрожал ей убийством и ударил ножом

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В дежурную часть Лабинского района обратилась 28-летняя жительница станицы Вознесенской. Она рассказала, что ее сожитель угрожал ей убийством и ударил ножом.

- Сотрудники правоохранительных органов проверили полученную информацию, сведения не подтвердились. Заявительницу, которую предупредили об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, доставили в отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Женщина призналась, что оговорила мужчину после возникшего между ними конфликта.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ей грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в Туапсе из пара рецидивистов украла из магазина одежду и обувь. Найти злоумышленников помогли камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU