2019-04-15T11:03:21+03:00
Происшествия

В Курганинске директор предприятия не выплатил подчиненным 140 тысяч рублей

Семь работников не получали свою зарплату два месяца
Александра ПОДУШКО
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В Курганинске директор предприятия не выплатил подчиненным 140 тысяч рублейВ Курганинске директор предприятия не выплатил подчиненным 140 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Курганинске возбуждено уголовное дело в отношении директора ММКП «Михайловское». Он подозревается в полной невыплате зарплаты семи сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, с декабря 2018 года по настоящее время владелец предприятия по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства задолжал работникам 140 тысяч рублей. В результате семь сотрудников организации остались без заслуженного вознаграждения.

У подозреваемого имелась реальная возможность для погашения долга, но деньги он использовал на иные нужды предприятия.

- Назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы. На имущество мужчины в счет погашения долга наложат арест. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Напомним, в Краснодаре экс-директора строительной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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