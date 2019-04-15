Кубань вошла в тройку регионов по числу новых рабочих мест

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-15T10:25:31+03:00

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В Краснодарском крае в за 2016 - 2018 год было создано 131,5 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили эксперты агентства РИА Рейтинг.

Кубань занимает третье место, уступая только Московской области (223,7 тысяч новых рабочих мест) и Москве (215,8). В первую пятерку также попали Санкт-Петербург и Дагестан.

С 2009 по 2018 год в регионе появилось 158,9 тысяч рабочих мест, по этому показателю край находится на пятом месте. Лидер рейтинга – Москва - 847,8 тысяч, далее идут Санкт-Петербург (258,6 тыс.), Подмосковье (237,8 тыс.) и Чечня (236,3 тыс.).

Напомним, Краснодарский край вошел в тройку регионов-счастливчиков. По статистике, на каждый район здесь приходится два лотерейных миллионера.

ИСТОЧНИК KP.RU