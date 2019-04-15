СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-15T10:37:15+03:00

В Каневском районе местного жителя осудят за незаконную рыбалку Фото: Екатерина СИМОХИНА

У него нашли 50 свежевыловленных рыб различных пород и запрещенное орудие лова

Изменить размер текста: A A

В Каневском районе сотрудники полиции рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия при выходе на берег обводного канала Челбасское Гирло задержали местного жителя.

Мужчина занимался незаконной рыбалкой. Правоохранители изъяли у него 50 свежевыловленных рыб различных пород и запрещенное орудие лова. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

- В отношении 38-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух дет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU