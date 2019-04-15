В Краснодаре откроется выставка «Естественный отбор»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-15T10:49:04+03:00

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В Краснодаре 19 апреля в 18:00 открывается выставка «Естественный отбор». Проект Юрия Самсонова представят в «Галерее Ларина».

- Естественный отбор – он не про красоту, он про выживаемость. Но так получается, что проходят его только идеальные формы. Так, видимо, устроен мир: безобразное в нем недолговечно, лишь эстетичному дается билет в вечность, - отмечают в пресс-службе галереи.

Юрий Самсонов в 1979 году окончил архитектурный факультет во Владивостоке. Три года учился в Москве, в аспирантуре научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ) по специальности «Искусствоведение».

В 1989 году вернулся на Кубань, где активно занимался живописью. С 1990 года выставлялся в рамках персональных и групповых проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

Выставка продлится до 26 апреля.

Напомним, в Краснодаре открылась выставка мистических стерео-портретов. На «Страшные воспоминания» можно посмотреть до 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU