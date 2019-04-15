На Кубани врачи вернули молодой девушке слух

СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-15T11:02:41+03:00

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В Краснодаре Краевую больницу № 3 доставили молодую девушку. У нее были жалобы на головокружение, тошноту, рвоту, резкое снижение слуха справа, шум в правом ухе.

- Все эти симптомы появились у нее после того, когда она почистила ухо с помощью ватных палочек. Тогда при проведении гигиенических процедур она почувствовала резкую боль, но не придала ей значение. Через два дня дней стало хуже, а слух на правом ухе снизился вплоть до глухоты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Врачи провели необходимое обследование, дифференциальную диагностику, консилиум со смежными специалистами. Они назначили соответствующую терапию, после которой уже через несколько дней пациентка отметила улучшение состояния, приступы головокружения снизились, постепенно стал возвращаться слух.

Когда ее только доставили в больницу, она не могла самостоятельно передвигаться из-за головокружения, а после лечения и выписки она отправилась гулять в парк.

ИСТОЧНИК KP.RU