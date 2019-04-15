В Тимашевском районе водитель иномарки наехал на пешехода

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-15T11:17:11+03:00

От полученных травм мужчина погиб на месте

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В Тимашевском районе 13 апреля около полуночи в районе 6-километра автодороги Тимашевск – станица Полтавская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 30-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки «Киа Оптима». Он допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. На его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия 41-летний пешеход от полученных травм погиб на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах края с 12 по 14 апреля сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 47 ДТП, в которых погибли 4 человека и 59 получили ранения различной степени тяжести.

В крае произошло 16 наездов на пешеходов, в них 2 человека погибли и 14 были травмированы, 8 произошли по вине самих пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU