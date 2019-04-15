В Тимашевском районе водитель иномарки наехал на пешехода
В Тимашевском районе 13 апреля около полуночи в районе 6-километра автодороги Тимашевск – станица Полтавская произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 30-летний мужчина находился за рулем автомобиля марки «Киа Оптима». Он допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте. На его верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате происшествия 41-летний пешеход от полученных травм погиб на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах края с 12 по 14 апреля сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 47 ДТП, в которых погибли 4 человека и 59 получили ранения различной степени тяжести.
В крае произошло 16 наездов на пешеходов, в них 2 человека погибли и 14 были травмированы, 8 произошли по вине самих пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU