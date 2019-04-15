2019-04-15T11:33:40+03:00
Происшествия

На Кубани мужчину осудили на 13 лет за убийство пенсионерки и нападение на ее подругу

Свой срок злоумышленник будет отбывать в колонии строго режима
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчину осудили на 13 лет за убийство пенсионерки и нападение на ее подругуНа Кубани мужчину осудили на 13 лет за убийство пенсионерки и нападение на ее подругуФото: Архив "КП"
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В Туапсинском районе 7 января мужчина решил выяснить отношения с 73-летней женщиной, которая продала ему некачественный алкоголь. Он незаконно проник в ее квартиру и ударил ножом в горло.

Вскоре он заметил, что в доме находится еще одна пенсионерка. 65-летняя женщина стала свидетельницей преступления. Мужчина попытался убить и ее. Он несколько раз ударил ножом в шею женщины, после чего скрылся с места происшествия.

73-летняя пенсионерка от полученной травмы скончалась в больнице, вторая – выжила благодаря оказанной ей медицинской помощи.

- Злоумышленник полностью признал свою вину. Суд вынес ему приговор. Мужчина 13 лет проведет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, со штрафом 20 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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