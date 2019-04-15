2019-04-15T11:46:01+03:00
Происшествия

Славянском районе спасатели вытащили парня из канализационного колодца

23-летний молодой человек сильно промок и замерз, но видимых травм не получил
Александра ПОДУШКО
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пресс-служба "Кубань-СПАС"пресс-служба "Кубань-СПАС"
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Жители станицы Анастасиевской рано утром 12 апреля услышали крики о помощи.

Выяснилось, что на пересечении улиц Южной и Октябрьской молодой человек провалился в канализационный колодец глубиной два метра.

Выбраться из него самостоятельно парень не мог, мешала бетонная плита. Местные жители пытались помочь ему. С помощью машины они хотели отодвинуть плиту, но попытки не дали результатов.

- Вызвали спасателей. На место выехали сотрудники Славянского отряда «Кубань-СПАС». При помощи гидравлического инструмента они отодвинули плиту и достали пострадавшего. 23-летний парень сильно промок и замерз, но видимых травм не получил. С переохлаждением его передали сотрудникам скорой помощи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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