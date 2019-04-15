В Новороссийске осудили ювелира-мошенника

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-15T12:02:34+03:00

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В Новороссийске суд вынес приговор в отношении 37-летнего мужчины, являющегося гражданином Республики Армения. Он признан виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

В 2014 году мужчине зарегистрировался в качестве ИП и открыл торговый павильон на территории Южного рынка, где занимался ремонтом и изготовлением ювелирных изделий.

С июля 2017 года по апрель 2018 года он получал от своих клиентов золото в качестве лома. Он обещал им изготовить новые изделия. Вскоре мужчина закрыл ювелирную лавку, а полученные украшения похитил. Он причинил 11 потерпевшим ущерб на общую сумму более 225 тысяч рублей.

Мужчина добровольно возместил 3 клиентам ущерб, это было учтено в качестве смягчающих наказание обстоятельств. По решению суда злоумышленник проведет 6 лет в тюрьме. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый посчитал приговор суровым и обжаловал его. Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда приговор оставила его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU