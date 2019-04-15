2019-04-15T12:15:44+03:00
Происшествия

В Сочи задержали иностранца, который хотел незаконно вернуться в Россию

Мужчина проведет в колонии-поселении 4 месяца
Александра ПОДУШКО
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В Сочи задержали иностранца, который хотел незаконно вернуться в РоссиюВ Сочи задержали иностранца, который хотел незаконно вернуться в РоссиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Сочи задержали иностранца, который хотел незаконно проникнуть на территорию страны. Его выявили оперативные сотрудники краевого погрануправления.

Выяснилось, что мигрант был депортирован из России за нарушение миграционного законодательства. Ему нельзя было въезжать в страну до 2022 года.

33-летний мужчина воспользовался известной преступной схемой – изменил фамилию и получил новый паспорт. По этому документу он прибыл в Краснодарский край. В Сочи пограничники выявили незаконные действия иностранца.

- В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело предусмотренное ч.2 ст.322 УК РФ ( незаконное пересечение государственной границы РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы. Мужчина проведет в колонии-поселении 4 месяца. В дальнейшем его выдворят из России, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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