2019-04-15T12:25:52+03:00
Здоровье

Сочинские врачи спасли ногу 68-летнему мужчине

Он не мог самостоятельно пройти более 40 метров
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав Краснодарского краяФото: минздрав Краснодарского края
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В Сочинскую городскую больницу №4 обратился 68-летний мужчина. Его долго беспокоила боль в правой ноге. Он уже не мог самостоятельно пройти более 40 метров.

- Врачи провели ангиографию, пациенту диагностировали критический стеноз (закупорку сосуда) нижней конечности. У Мужчины наблюдалась серия стенозов на уровне дистального сегмента поверхностной бедренной артерии. Пораженные участки длиной 5-7 сантиметров мешали нормальному кровоснабжению правой ноги, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Медики предложили пациенту малотравматичную операцию. Рентгенхирурги клиники провели мужчине баллонную ангиопластику с имплантацией стента. Через небольшой прокол в бедренной артерии к месту поражения сосудов врачи ввели специальный баллон, который после раскрытия вдавил бляшку в стенку сосуда. В образовавшееся пространство имплантировали стент.

Операция продлилась всего 20 минут. Пациенту на ноге восстановили просветы сосудов и кровоснабжение нижней конечности.

Уже на следующий день пациент чувствовал себя хорошо и смог самостоятельно, безболезненно передвигаться. На третий день после хирургического лечения его выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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