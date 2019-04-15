СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-15T12:39:29+03:00

На Кубани «Тотальный диктант» написали более 1800 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Краснодарском крае более 1800 человек приняли участие в «Тотальном диктанте». Самой крупной стала площадка в кубанской столице. Здесь в акции приняли участие свыше 1500 человек.

- В Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма грамотность проверили более 350 человек. В КубГАУ и академии ИМСИТ были представлены аудитории на 250 человек.Также площадки находились в КубГУ, «МЕГА Адыгея-Кубань», в школах и библиотеках города, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Свою грамотность проверили и около 400 сочинцев.

Жители региона писали текст, который подготовил российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Сейчас работы проверяют сотрудники филфака КубГУ. Результаты появятся 17 апреля на официальном сайте «Тотальный диктант».

ИСТОЧНИК KP.RU