На Кубани «Тотальный диктант» написали более 1800 человек
В Краснодарском крае более 1800 человек приняли участие в «Тотальном диктанте». Самой крупной стала площадка в кубанской столице. Здесь в акции приняли участие свыше 1500 человек.
- В Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма грамотность проверили более 350 человек. В КубГАУ и академии ИМСИТ были представлены аудитории на 250 человек.Также площадки находились в КубГУ, «МЕГА Адыгея-Кубань», в школах и библиотеках города, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.
Свою грамотность проверили и около 400 сочинцев.
Жители региона писали текст, который подготовил российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский. Сейчас работы проверяют сотрудники филфака КубГУ. Результаты появятся 17 апреля на официальном сайте «Тотальный диктант».
ИСТОЧНИК KP.RU